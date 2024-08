Veja quem são as vítimas do acidente aéreo em Vinhedo

57 passageiros e 4 tripulantes estavam em avião que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo. Segundo dados do site Flightradar24, a queda durou cerca de um minuto e aconteceu a cerca de 4 mil metros de altura. A lista com os nomes foi divulgada pela Voepass Linhas Aéreas. A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná (SRP) confirmou que o radiologista Leonel Ferreira é uma das vítimas. O Hospital do Câncer de Cascavel (UOPECCAN) também confirmou a morte de duas médicas residentes: Arianne Risso e Mariana Belim. A aeronave tinha capacidade para 68 pessoas. Confira a lista das vítimas:

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rosangela Souza Eliane Andrade Freire Luciani Cavalcanti José Fer Denilda Acordi Maria Auxiliadora Vaz De Arruda José Cloves Arruda Nelvio José Hubner Gracinda Marina Castelo Da Silva Ronaldo Cavaliere Silvia Cristina Osaki Wlisses Oliveira Hiale Scarpine Fodra Daniela Schulz Fodra Regiclaudio Freitas Simone Mirian Rizental Josgleidys Gonzalez Maria Parra Joslan Perez Mauro Bedin Rosangela Maria De Oliveira Antonio Deoclides Zini Junior Kharine Gavlikpessoazini Mauro Sguarizi Leonardo Henrique da Silva Maria Valdete Bartnik Renato Bartnik Hadassa Maria Da Silva Raphael Bohne Renato Lima Rafael Alves Lucas Felipe Costa Camargo Adrielle Costa Laiana Vasatta Ana Caroline Redivo Jose Carlos Copetti Andre Michel Sarah Sella Langer Edilson Hobold Rafael Fernando Do Santos Lizibba Do Santos Paulo Alves Pedro Gusson do Nascimento Rosana Santos Xavier Thiago Almeida Paula Adriana Santos Deonir Secco Alipio Santos Neto Raquel Ribeiro Moreira Adriano Daluca Bueno Miguel Arcanjo Rodrigues Junior Diogo Avila Luciano Trindade Alves Isabella Santana Pozzuoli Tiago Azevedo Mariana Belim Arianne Risso

Tripulantes da aeronave