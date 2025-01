Veja quem são as vítimas do avião que caiu em Ubatuba

Um acidente aéreo em Ubatuba resultou na morte do piloto e deixou sete pessoas feridas. A aeronave, que transportava uma família de fazendeiros de Goiás, ultrapassou a pista do aeroporto local, atingindo uma mulher e uma criança que estavam em uma pista de skate antes de explodir na Praia do Cruzeiro. O piloto, identificado como Paulo Seghetto e que ficou preso nas ferragens, foi a única vítima fatal confirmada até o momento. De acordo com a capitã do Corpo de Bombeiros, Karoline Magalhães, o acidente envolveu seis vítimas, sendo uma delas o piloto e cinco passageiros, que incluem três adultos e duas crianças. Todos os sobreviventes foram resgatados e estão com a saúde estável. Além disso, outras três pessoas que estavam no solo foram atingidas durante o incidente.

A aeronave envolvida no acidente era um Cessna Aircraft modelo 525, fabricado em 2008, e pertencia à família de Nelvo Fries, um fazendeiro de Goiás. O voo teve origem no Aeroporto Municipal de Mineiros e, segundo informações, a aeronave estava em situação regular, mas não possuía autorização para realizar táxi aéreo. As autoridades competentes, incluindo a Força Aérea Brasileira (FAB) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira