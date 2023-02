Veja quem são os dez maiores artilheiros do Bahia em Campeonato Baiano

O Bahia luta nesta temporada de 2023 para conquistar seu 50º título do Campeonato Baiano e se isolar ainda mais como maior campeão do estado. Ao longo da história, o tricolor teve campanhas históricas, como o pentacampeonato entre o final dos anos 1950 e o começo de 1960, além do heptacampeonato na década de 1970. Em boa parte desses títulos, o Bahia contava com um camisa 9 artilheiro para balançar as redes.

Nomes como Carlito, Douglas Franklin, Uéslei Pitbull, Osni e Marcelo Ramos já são conhecidos por figurarem na lista de maiores artilheiros da história do tricolor. Mas fazendo o recorte do estadual, você conhece quem é o top 10 de artilheiros?

A lista preparada pelo CORREIO mostra os jogadores que mais balançaram as redes pelo Bahia desde a primeira edição disputada, em 1931. O levantamento foi feito pelo Projeto Memória de Aço, do Museu do Bahia, e compartilhada para esta reportagem. Confira abaixo os nomes.

10. Zé Hugo

Foto: Reprodução/EC Bahia

Gols: 45

Atacante tricolor entre as décadas de 1940 e 1950, Zé Hugo figura nesta seleta lista dos dez maiores artilheiros do Bahia no Campeonato Baiano. O jogador marcou 46 vezes e, apesar de não ser um nome tão lembrado pelas gerações mais recentes dos torcedores, já teve atuações históricas no clube.

Uma delas foi na final do Baiano de 1950, diante do Vitória, quando marcou dois gols no triunfo por 3×1 no jogo de desempate. Naquele ano o Bahia se tornou o primeiro tetracampeão estadual da história.

9. Vareta

Foto: Reprodução/Bahêa na História

Gols: 46

Vareta é o oitavo maior artilheiro do Bahia na história e, na lista do estadual, aparece em 9º lugar. O atacante atuou pelo tricolor 1935 e 1936 e depois entre 1938 e 1941. O jogador fez parte das primeiras gerações do clube e teve passagens marcantes também pelo Galícia.

Em 1938, Vareta marcou cinco gols diante do Vitória na goleada histórica de 10×1 no Campeonato Baiano de 1938.

8. Beijoca

Foto: Reprodução/Twitter

Gols: 46

Ídolo e xodó na torcida do Bahia, Beijoca é um dos maiores nomes da história do clube e vestiu o manto azul, vermelho e branco nas décadas de 1970 e 1980, participando de alguns dos títulos do heptacampeonato Baiano.

No estadual, está empatado com Vareta e também balançou as redes 46 vezes.

7. Hamilton

Foto: Reprodução/Bahêa na História

Gols: 48

Em duas passagens pelo Bahia (1956 à 1958 e 1962 à 1964), Hamilton marcou seu nome na história do clube e marcou 154 gols, sendo que 47 deles foram no Campeonato Baiano, o que o torna o 7º maior artilheiro da competição pelo Bahia.

Além do tricolor, Miltinho Simões, como era chamado de forma carinhosa, vestiu a camisa da dupla Galícia e Ypiranga em sua carreira.

6. Isaltino

Foto: Reprodução

Gols: 51

Isaltino é o primeiro jogador a figurar nessa lista com mais de 50 gols. Esse número representa quase metade dos gols que ele marcou com a camisa do Bahia, que no total foram 112, o que o torna o 11º artilheiro geral do clube.

Na foto acima, Isaltino está destacado no lado direito da imagem e foi campeão Baiano ao lado de nomes como Carlito.

5. Marcelo Ramos

Foto: Reprodução

Gols: 53

Boa parte dos jogadores da lista atuaram pelo Bahia antes da década de 1980. Mas não é o caso de Marcelo Ramos, que atuou no Bahia entre 1990 e 1994. Revelado pelo tricolor, as grandes atuações nos primeiros anos de carreira, quando anotou 105 gols em 135 jogos, chamou a atenção do Cruzeiro, onde também fez história no Brasil.

Fora do país, vestiu a camisa do PSV, da Holanda, e Nagoya Grampus, do Japão. Marcelo Ramos retornou ao Bahia em 2008, quando atuou em mais 58 jogos e marcou 23 vezes. Pelo Baianão, é o 5º maior artilheiro com 53 gols.

4. Uéslei

Foto: Reprodução

Gols: 58

O atacante teve passagens marcantes tanto pelo Bahia quanto pelo Vitória, mas foi no tricolor que conquistou o posto ídolo e artilheiro, tanto que figura como quarto maior artilheiro da história com 140 gols. Desses, 58 foram pelo Campeonato Baiano.

Em Ba-Vi´s, o atacante balançou as redes 14 vezes com a camisa do Esquadrão. Conquistou os títulos de 1991, 1993 e 1994 do estadual.

3. Osni

Arquivo / Ag. Estado

Gols: 71

Mais um que vestiu a camisa dos rivais Bahia e Vitória. Osni é um 3º maior artilheiro no estadual pelo Bahia e atuou no tricolor em 1978, 1980 e depois entre 1982 e 1984, que foi sua passagem mais vitoriosa pelo clube. Venceu os Baianos de 1981, 1982, 1983 e 1984.

Nesta segunda passagem pelo clube marcou 98 vezes e alcançou a marca dos 71 no Campeonato Baiano. Além da dupla Ba-Vi, vestiu as camisas de Flamengo e Santos no futebol brasileiro.

2. Carlito

Foto: Reprodução/EC Bahia

Gols: 95

Maior artilheiro do Bahia na história com 253 gols, Carlito não poderia estar de fora dessa lista. Atacante do Bahia entre as décadas de 1946 e 1961, Carlito dedicou sua carreira ao tricolor, único clube que atuou na carreira. Dos mais de 200 gols pelo Esquadrão, 98 deles foram pelo Baiano, tornando-o o segundo maior artilheiro pelo estadual.

Por aqui, conquistou nove estaduais (1981, 1982, 1983 e 1984), sendo que foi o artilheiro na edição de 51 com 16 gols, além Campeonato Brasileiro de 1959, primeiro nacional do Bahia.

1. Douglas Franklin

Foto: Reprodução

Gols: 98

A lista de maior artilheiro do Bahia em Campeonato Baiano é coroada com Douglas Franklin. Ele e Carlito invertem de posição, já que Douglas é o segundo maior artilheiro geral do tricolor com 211 tentos, mas quando falamos de estadual ele assume a liderança.

O atacante e meia revelado pelo Santos chegou ao Bahia em 1972 após perceber que Pelé, seu companheiro no Peixe, não daria espaço para que ele crescesse na equipe. Veio para Salvador e foi feliz no Bahia. Conquistou todos os sete títulos no hepta do Baiano na década de 1970 e disputou 333 jogos com a camisa tricolor.