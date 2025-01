Veja quem são os secretários do segundo mandato de Ricardo Nunes em São Paulo

RAÍSSA BASÍLIO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O prefeito Ricardo Nunes (MDB) inicia o novo mandato na Prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira (1º).

Nas últimas semanas, o mandatário reeleito em outubro já tinha anunciado a equipe de secretários municipais que vão compor a gestão, com mudanças e continuidades, como Luis Felipe Vidal Arellano (Fazenda), Silvia Grecco (Pessoa com Deficiência), Fernando Padula (Educação) e Edson Aparecido (Governo).

Entre os novos nomes estão Rodrigo Goulart, que assume o Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Orlando Morando, que comandará a Segurança Urbana, e Rodrigo Ashiuchi, que vai liderar a pasta de Verde e Meio Ambiente. A Secretaria de Cultura, agora ampliada para Cultura e Economia Criativa, será dirigida por Totó Parente.

Houve também reorganizações internas: Enrico Misasi assume a Casa Civil, enquanto Fabrício Cobra passa para Subprefeituras e Clodoaldo Pelissioni lidera a nova Secretaria de Planejamento e Eficiência. A advogada Luciana Sant’Ana Nardi é a nova Procuradora Geral do Município, escolhida após a morte de Marina Magro.

Confira abaixo a lista dos secretários municipais anunciados para a gestão de Ricardo Nunes:

Secretaria Municipal de Governo: Edson Aparecido

Historiador (PUC-SP), com trajetória política desde os anos 1970. Foi deputado federal e estadual, ocupou secretarias no Governo de SP e liderou o enfrentamento à Covid-19 como secretário de Saúde de São Paulo.Secretaria Municipal da Casa Civil: Enrico Misasi

Advogado, mestre e doutorando em Direito Constitucional (USP). Foi deputado federal (2019-2023), secretário executivo de Relações Institucionais e preside o MDB em São Paulo desde 2023.Secretaria de Cultura e Economia Criativa: José Antônio Silva Parente

Formado em Marketing e pós-graduado em Gestão Cultural, com experiência em articulação institucional e turismo, foi secretário no Ministério do Turismo e do Planejamento.Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania: Regina Célia da Silveira Santana

Advogada com experiência em gestão pública, integra o Conselho de Participação da Comunidade Negra e comissões da OAB-SP. Atua na Prefeitura de São Paulo há mais de cinco anos.Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: Eliana Gomes

Administradora em Gestão Pública, com experiência em projetos sociais e liderança. Já chefiou departamentos na Saúde e Habitação e contribuiu para o Programa Cidade Solidária e a transformação de unidades da Fundação Casa em Centros de Acolhida.Secretaria Municipal de Educação: Fernando Padula

Bacharel em Direito, pós-graduado pela FGV e mestre em Cidades Inteligentes. Atuou como chefe de gabinete em secretarias estaduais e venceu três Prêmios Mario Covas de Gestão Pública.Secretaria Municipal de Esportes: Rogério Lins

Formado em Direito, foi vereador e prefeito de Osasco por dois mandatos (2017-2024), liderando obras e programas inovadores como o “Escola Conectada” e a ampliação da rede de saúde e segurança.Secretaria Municipal de Habitação: Sidney Cruz

Advogado e vereador, com atuação em orçamento e cultura. Relator de projetos como a privatização da Sabesp, focando no diálogo público e gestão transparente.Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia: Milton Vieira

Deputado federal em sete mandatos, com trajetória social iniciada na Sociedade Pestalozzi e ações em combate à fome e assistência a tragédias. Ex-secretário de Relações Metropolitanas e apoiador de legislações como a Lei da Ficha Limpa.Secretaria Municipal de Justiça: Eunice Prudente

Advogada e professora sênior da USP, pioneira na criminalização da discriminação racial. Publicou obras jurídicas e atua em Direitos Humanos e Direito Público há décadas.Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito: Gilmar Miranda

Formado em Direito, com mais de 20 anos de carreira pública. Iniciou como diretor na Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, foi vereador e reeleito prefeito de Osasco, sendo o prefeito mais votado da cidade em sua reeleição.Secretaria Especial de Comunicação: Fábio Portela

Com experiência em gestão pública e comunicação, Fábio Portela tem liderado a estratégia de comunicação pública no governo municipal, com foco em transparência e interação com a população, além de atuar no desenvolvimento de campanhas e na gestão da comunicação institucional.Secretaria Municipal de Planejamento: Clodoaldo Pelissioni

Administradora pública (FGV), com pós-graduações em gestão e parcerias público-privadas. Já liderou áreas de transportes e infraestrutura no Governo de SP e desde 2023 era secretário adjunto de Governo.Secretaria Municipal de Saúde: Luiz Carlos Zamarco

Médico pediatra e servidor público há 37 anos, é especialista em saúde pública e gestão hospitalar. Já foi superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal e liderou o enfrentamento à Covid-19 como secretário da Saúde (2021-2024).Secretaria Municipal de Subprefeituras: Fabricio Cobra

Advogado e economista, com mestrado em Direito (PUC-SP) e pós em Gestão Pública (Insper). Foi secretário da Casa Civil, de Gestão e de Turismo em SP, além de subprefeito da Vila Mariana.Secretaria Municipal de Transportes: Celso Jorge Caldeira

Economista formado pela PUC-SP, tem ampla experiência em transporte coletivo. Na Secretaria de Transportes Metropolitanos de SP, liderou a política de transportes para sistemas como Metrô, CPTM e EMTU.Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente: Rodrigo Ashiuchi

Prefeito de Suzano, engenheiro com MBA em Gestão Empresarial e pós-graduação em Gestão Pública. Criou projetos ambientais de destaque e lidera iniciativas de sustentabilidade na região metropolitana.Secretaria Municipal de Turismo: Rui Alves

Deputado estadual eleito em 2022, com atuação em demandas regionais. Desde 2024, lidera a Secretaria de Turismo com foco no desenvolvimento sustentável e bem-estar dos paulistanos.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento: Elisabete França

Arquiteta e urbanista, mestre e doutora, com extensa atuação em projetos de habitação e urbanização em SP, coordenando programas reconhecidos internacionalmente. Professora e autora premiada.Secretaria de Relações Internacionais: Ângela Gandra

Jurista formada pela USP, mestre em Filosofia do Direito (UFRGS), foi Secretária Nacional da Família (2019-2022) e é professora no Mackenzie. Também integra a Academia Brasileira de Filosofia e a Academia Paulista de Letras Jurídicas.Secretaria de Segurança Urbana: Orlando Morando

Advogado e administrador, foi vereador, deputado estadual e prefeito de São Bernardo (2017-2024), com destaque em obras, educação e segurança pública, além de modernização administrativa.Procuradoria Geral do Município: Luciana Sant’Ana Nardi

Procuradora do Município há 21 anos, com especialização e mestrado em Direito Administrativo pela PUC-SP. Atuou em chefias estratégicas na PGM e outras secretarias municipais.Controladoria Geral do Município: Daniel Falcão

Advogado, professor e cientista social, doutor em Direito do Estado pela USP. Autor de obras jurídicas, é Controlador Geral e Encarregado de Proteção de Dados da Prefeitura de São Paulo.