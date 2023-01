Veja setlist da turnê do Deep Purple, atração do Metrópoles Music

Atrações da temporada de 2023 do Metrópoles Music, os roqueiros do Deep Purple se apresentaram na Europa em 2022, com um setlist recheado de sucessos, para agradar qualquer fã raiz da banda britânica. Ao lado do Kiss, os roqueiros são as principais atrações do primeiro Metropoles Music do ano marcado para o dia 18 de abril, na Arena BRB Mané Garrincha. As vendas de ingressos começam em 30 de janeiro.

Nos shows realizados em Portugal, França e Alemanha, em novembro, por exemplo, o grupo comandado por Ian Gillan fez uma curadoria com pouco mais de 10 músicas e alguns solos, dando uma ideia do que o público pode esperar da passagem da turnê pelo Brasil.

O setlist foi o praticamente o mesmo em todas as apresentações com hits como Highway Star, Perfect Strangers, Smoke On The Water, Black Night, entre outros.

A banda ainda reserva uma homenagem para Jon Lord com a canção Uncommon Man. Integrante da formação original do Deep Purple, Lord faleceu há pouco mais de 10 anos, aos 71 anos de idade após sofrer uma embolia pulmonar.

deep purple 3

Ian Gillan, vocalista do Deep PurpleFoto: Divulgação

deep purple 5

Banda é uma das atrações principais do Metrópoles MusicFoto: Divulgação

deep purple 4

Metrópoles Music com Deep Purple e Kiss será em 18 de janeiroFoto: Divulgação

deep purple 2

Arena BRB Mané Garrincha.Foto: Divulgação

Veja o setlist completo do show do Deep Purple em Portugal:

Highway StarPictures of HomeNo Need to ShoutNothing at AllSolo de guitarraUncommon Man (Dedicated to Jon Lord)LazyWhen a Blind Man CriesAnyaSolo de tecladoPerfect StrangersSpace Truckin’Smoke on the WaterBis

HushSolo de baixoBlack NightMetrópoles MusicO primeiro show do Metrópoles Music foi realizado em novembro de 2022 e teve como atração principal a banda indie The Killers. Em 2023, além de Kiss e Deep Purple, o Metrópoles Music já anunciou que trará o show da banda Il Volo em 14 de março, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.