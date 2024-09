Veja toda cena que levanta suspeita sobre advogado de Marçal após soco

São Paulo — Um vídeo com o ângulo mais aberto mostra a cena completa em que o advogado Tassio Renan teria rasgado a camisa do videomaker Nahuel Medina, ambos da campanha do candidato Pablo Marçal (PRTB), durante o debate do Flow em São Paulo, há uma semana.

As imagens foram capturadas às 23h22, no salão de jogos do Esporte Clube Sírio, momentos depois de Medina ter dado um soco no rosto do marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima.

Na ocasião, Medina alegou que deu um soco em Duda Lima porque foi agredido primeiro e chegou a postar um vídeo no Instagram mostrando um arranhão no pescoço. “Eu só me defendi instintivamente”, escreveu.

Nas imagens inéditas obtidas pelo Metrópoles, é possível ver que Marçal e Tassio já estavam no ambiente quando Medina entra acompanhado de outros homens.

Em seguida, os três se afastam e começam a conversar atrás de uma pilastra. Em determinado momento, o videomaker de Marçal tira o celular do bolso para exibir algo ao candidato do PRTB e seu advogado. Imediatamente em seguida, Tassio Renan começa a mexer no colarinho da camisa de Medina, que chega a se esquivar para trás. Em vários momentos, o advogado olha para o lado, aparentando preocupação em ser flagrado na ação.

Assista:

Foi depois desse encontro nos bastidores que Marçal exibiu a jornalistas, durante entrevista coletiva, uma imagem gravada por Medina na qual Duda Lima tenta arrancar seu celular durante uma filmagem no debate. “Infelizmente, a gente teve essa agressão porque ela começou com o marqueteiro do Nunes, está gravado aqui”, disse Marçal. “Ele avançou, agrediu o integrante da minha equipe, e ele [Medina], na reação, acabou desferindo um soco contra ele.”