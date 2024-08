Veja uma técnica japonesa que acelera a perda de peso ao beber água

Já diz o ditado popular que o corpo do verão se constrói no inverno. Assim, para quem busca estar bem no biquíni quando o clima quente chegar em terras brasileiras e foca na perda de peso, os ajustes na dieta devem começar desde já.

Considerando isto, os japoneses criaram um método simples, envolvendo o solvente universal, a água, para dar uma forcinha aos que querem se livrar de uns quilinhos. A técnica, por sinal, é usada na cultura oriental e tem nome: método Sayu.

Ela consiste na ingestão de quatro a cinco copos de água em temperatura ambiente todas as manhãs. E não para por aí: o pulo do gato está no detalhe de que, para ser eficiente, você deve ingerir com o estômago vazio e, de preferência, assim que acordar.

Após esse reforço na hidratação, deve-se aguardar 45 minutos para, então, se alimentar com comidas sólidas. Se você não é bem adaptado para beber boas quantidades de água, o ideal é começar aos poucos, aumentando gradativamente a quantidade até atingir os cinco copos sugeridos.

A ciência valida a técnica? A água influencia no emagrecimento, uma vez que melhora a digestão, o funcionamento do metabolismo e ainda pode ser uma excelente ferramenta em diversas estratégias, como até substituta para bebidas calóricas.

Além disso, ingerir água antes das refeições é uma forma simples de sentir mais saciedade, que pode ajudar a ingerir menos calorias durante as refeições. A água também se faz importante na absorção de nutrientes, que pode melhorar a saúde digestiva e evitar constipação.

Homem bebendo água Vale também controlar o estresse O método Sayu também reforça os aspectos do bem-estar, por meio da gestão do estresse e da promoção de um estilo de vida mais saudável. A prática ainda pode ser uma forma de ajudar na eliminação de toxinas, na redução da retenção de líquidos e ainda auxilia contra o risco de diabetes tipo 2.

Lembrando que, para uma perda de peso eficiente, você deve considerar, primeiramente, o déficit calórico. Para o déficit, não existe receita de bolo e, por isso, orientações individuais são determinantes. No mais, de nada custa beber uns copinhos de água a mais, não é mesmo?

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica