Veja valores e onde comprar ingressos para Vitória x Corinthians

Nesta terça-feira (5), o Vitória iniciou as vendas físicas de ingressos para o duelo contra o Corinthians, que acontece no sábado (9), às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dos pontos físicos, os torcedores podem adquirir entradas no site da Ingresso S.A. Os sócios do Vitória devem fazer check-in pelo site vitoria.ingressosa.com.br ou pelo aplicativo Vitória App. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita desde que acompanhados pelos pais ou responsável e com apresentação de um documento oficial para comprovação da idade.

INGRESSOS PARA TORCIDA DO CORINTHIANS

Os ingressos para torcida do Corinthians, no setor visitante, abriram para venda por R$ 100,00 a meia-entrada e R$ 200,00 a inteira. Após as meias-entradas esgotarem, restam apenas ingressos a R$ 200,00 para torcida do Alvinegro Paulista, que também pode adquirir pelo site da IngressoSA.

Confira abaixo os valores dos ingressos e horários dos pontos de vendas para torcida do Vitória:

VALORES

Arquibancada

Meia: R$ 50

Inteira: R$ 100

Cadeira

Meia: R$ 80

Inteira: R$ 160

Sócio Sou Sem Fronteira

Arquibancada: R$ 30