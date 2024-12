Velejador morre afogado após passar mal na Prainha de Aratu, em Candeias

Um homem, ainda sem identificação, morreu após passar mal na Prainha Boca do Rio, popularmente conhecida como Prainha de Aratu, no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O incidente ocorreu após o homem, que é velejador, passar mal durante um passeio de barco.

De acordo com pessoas que estiveram no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) só chegaram para realizar o socorro mais de duas horas após o ocorrido. Os bombeiros também foram contactados para realizarem o resgate do corpo.

Segundo o Alô Juca, o corpo ficou submerso por cerca de 1 hora e meia até ser encontrado pelos próprios tripulantes da embarcação. Ainda de acordo com relatos, foram feitas várias tentativas de reanimação, mas sem sucesso.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT), já foi acionado para realizar a remoção do corpo.