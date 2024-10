Velório coletivo dos atletas do remo tem presença de Eduardo Leite e outras autoridades

O velório coletivo das nove vítimas de um trágico acidente na BR-376, no Paraná, contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e do secretário de esportes do estado. O evento foi marcado pela comoção e solidariedade em um momento tão difícil para as famílias afetadas. Durante a cerimônia, Leite fez questão de ressaltar a relevância de Oguener Tissot, que era o técnico do projeto social Remar Para o Futuro e também perdeu a vida no acidente. O governador recordou que o projeto foi idealizado durante seu tempo como prefeito e que teve a oportunidade de acompanhar seu crescimento e impacto na comunidade.

O governador também garantiu que tanto o governo estadual quanto a prefeitura estão mobilizados para oferecer suporte às famílias que perderam entes queridos nesse trágico evento. A assistência se estende em diversas formas, buscando amenizar a dor e a dificuldade enfrentadas por todos. João Milgarejo, o único sobrevivente do acidente, fez um apelo por apoio e compreensão enquanto se recupera das consequências do ocorrido. O acidente aconteceu na noite de domingo, quando a equipe retornava de um campeonato em São Paulo, onde conquistaram sete medalhas, celebrando um momento de vitória que agora se transforma em luto.

Publicado por Sara Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA