Velório de Liam Payne tem clima tenso em reencontro do One Direction

Os membros do One Direction se despediram na quarta-feira (20/11) do amigo e ex-colega de banda Liam Payne, que morreu em 16 de outubro na Argentina. O velório contou com presença de Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan e marcou o reencontro deles após mais de sete anos.

O reencontro foi marcado por tristeza e certa tensão entre os membros, segundo relatou o Daily Mail. Harry chegou a cerimônia ao lado do apresentador James Corden, amigo de longa data dos membros do One Direction. Já Niall chegou com namorada, Amelia Woolley. Contudo, apenas Louis e Zayn foram visto conversando entre si.

“É absolutamente trágico que a banda tenha que se reunir novamente em um funeral para um dos seus”, disse uma fonte ao jornal.

A sensação, de acordo com os relatos, era de que, apesar de já terem sido tão próximos, após os desentendimentos — primeiro a saída de Zayn do grupo, em março de 2015, e o hiato da banda, em 2016 — os cantores mudaram. Mesmo com esse distanciamento, todos queriam estar lá para o “velho amigo”.

Harry Styles, ex-membro da banda One Direction, sai após o funeral do cantor Liam Payne. A funeral director places floral tribute which says "Daddy" in the churchyard at the funeral service of One Direction singer Liam Payne at St Mary's Church in Amersham, Buckinghamshire. Niall Horan também esteve no local. Louis Tomlinson e Zayn Malik estiveram no local. Louis Tomlinson também fez parte do One Direction.

“Eles ficaram devastados pela morte de Liam. Eles eram como irmãos durante seus anos mais formativos e compartilharam muita história juntos. Mas ficar cara a cara em um evento tão trágico deve ter sido muito difícil, de fato”, disse a fonte também.

Além disso, outro momento de tensão ocorreu com a presença do produtor Simon Cowell no velório. Peça importante na formação do grupo, ainda no The X Factor, e posteriormente na ascensão do grupo ao estrelato, a relação entre o One Direction e Simon não é tão próxima, e o produtor foi visto apenas ao lado dos pais de Liam.