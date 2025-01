Vem aí os primeiros Land Rover 100% elétricos

Há mais ou menos 4 anos, os executivos da Jaguar Land Rover (JLR) prometeram eletrificar seu portfólio. A ideia era lançar seis EVs em toda a linha até 2026. Os planos previam que a Jaguar se tornasse uma marca totalmente elétrica, enquanto Range Rover, Defender e Discovery lançariam pelo menos um EV cada.

Acabamos de entrar em 2025, o prazo está acabando e nenhum desses carros saiu do papel. Ok, alguns deles já foram flagrados em testes de rua, mas nenhum foi lançado oficialmente. O próprio CEO Adrian Mardell admitiu, em fevereiro do ano passado, que eles estão “um pouco mais lentos” do que disseram há três anos.

A espera, porém, deve terminar neste ano, com o lançamento do primeiro Range Rover 100% elétrico. Na sequência, a companhia de luxo deve apresentar um Jaguar EV (caríssimo) e um Defender Eletric.

Mas sem promessa de datas dessa vez. Até por que percebemos que, apesar de britânicos, eles não são tão pontuais assim…

Os primeiros elétricos da marca

O primeiro a sair deve ser o Range Rover Eletric, com previsão para o segundo semestre de 2025.

Ele passou com louvor pelos primeiros testes realizados nos Emirados Árabes Unidos – inclusive superando dunas com facilidade.

O EV da Range Rover conseguiu subir as dunas dos Emirados Árabes sem nenhuma dificuldade – Imagem: Reprodução/Land Rover

Isso graças aos novos sistemas de controle de tração e gerenciamento térmico projetados especificamente para o EV.

O novo sistema Intelligent Torque Management do Range Rover alimenta cada controle de acionamento elétrico individual.

A empresa afirma que sua nova tecnologia reduz o tempo de reação do torque em cada roda de cerca de 100 milissegundos para apenas 1 milissegundo.

De acordo com a JLR, já são mais de 48 mil clientes na lista de espera em todo o mundo.

O próximo a estrear deve ser um Jaguar de ultra luxo, mas isso só em 2026.

E só para super ricos: Mardell já disse que o novo veículo deve custar entre 150 e 200 mil euros!

Fazendo a conversão, estamos falando em mais de R$ 1 milhão (isso sem contar as taxas de importação e o lucro do revendedor).

De acordo com o site gringo Autocar, o robusto Defender também vai ganhar uma versão EV.

Mas ela vai demorar mais do que as outras, pois o SUV está se mostrando mais difícil de adaptar do que o esperado.

Já tem gente falando que o Defender Eletric pode ficar somente para o fim desta década.

É JLR, é Land Rover, é Defender ou é o quê?

Apesar de a fusão ter ocorrido há muitos anos, muita gente ainda confunde. A Jaguar Land Rover é, na verdade, um grupo controlado pela indiana Tata Motors.

E, apesar da união, as empresas ainda possuem marcas independentes. A confusão ocorre por que a Land Rover decidiu fazer um reposicionamento de mercado. A marca Land Rover em si deixou de existir para dar lugar a 3 outras: Range Rover, Defender e Discovery. Sim, são nomes de 3 modelos de veículos da Land Rover, mas que hoje viraram marcas.

Range Rover se tornou a marca de luxo da antiga Land Rover – Imagem: Divulgação/Land Rover

De acordo com a empresa-mãe, a Range Rover é uma marca direcionada para quem procura carros luxuosos.

Já a Defender é voltada para aqueles que querem aventura, mas não abrem mão da sofisticação e do conforto.

A Discovery, por sua vez, é uma marca de aventura mais familiar e casual.

Você pode ler mais sobre essa mudança neste outro texto do Olhar Digital.

