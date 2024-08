Vemos uma das mais graves guerras dos últimos anos, diz Macron

“A tensão está muito forte”, declara presidente da França sobre conflito no Oriente Médio

O presidente da França, Emmanuel Macron, em entrevista a jornalistas estrangeiros em Paris Reprodução/TV Globo – 12.ago.2024

PODER360 12.ago.2024 (segunda-feira) – 3h52



O presidente da França, Emmanuel Macron, disse em entrevista a jornalistas estrangeiros que o espírito olímpico deixa uma mensagem de paz ao mundo. Porém, avaliou que seus efeitos a longo prazo são limitados, visto que “está ocorrendo uma das mais graves guerras dos últimos anos”, em referência ao conflito no Oriente Médio.

“Nós construímos a paz no momento em que discutimos com o inimigo”, disse Macron a jornalistas de Brasil (TV Globo), Estados Unidos, África do Sul, China e Índia, em entrevista publicada na madrugada deste domingo (12.ago.2024).

Questionado se a mensagem de paz dos Jogos teria efeito duradouro, o francês avaliou que “Não há como garantir, já que está ocorrendo uma das mais graves guerras dos últimos anos [no Oriente Médio]”. E completou: “A tensão está muito forte”.

Venezuela – citou sua ligação para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e reforçou o apoio às iniciativas adotadas na região sobre o tema; novo governo da França – segundo o presidente francês, assim como o resto do mundo, seu país está polarizado: “Estamos fragmentados, divididos em muitos aspectos. Mas há um caminho, e a mensagem da fraternidade é muito poderosa. Deve ser a ponte de inspiração para a política mundial”; eleições nos EUA – citou que mudanças climáticas e tecnológicas, assim como equilíbrio social e respeito, serão desenhadas a partir da eleição presidencial nos EUA; desenvolvimento X mudanças climáticas – “Isso é o dilema de muitos países africanos e é por isso que alguns deles, agora, estão questionando a mudança climática, dizendo que os países mais ricos poluíram muito durante as últimas décadas e que não querem que os mais pobres tenham o seu próprio desenvolvimento”; despoluição do rio Sena – “Nesses últimos anos, pessoas achavam que nunca conseguiríamos. Foi um enorme trabalho, um enorme investimento e ainda não acabou”.