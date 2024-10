“Vencemos o sistema”, afirma Luiz Caetano após vitória no 2° turno em Camaçari

Quando questionado sobre o aumento da margem de vitória, em comparação ao 1° turno, o petista dispara: “Porque eles montaram uma fraude maior no primeiro turno. A gente conseguiu evitar que a fraude fosse tão forte, eles gastaram muito no pelo turno disse que foi todo de 30 milhões de reais para poder chegar onde eles chegaram, mas o povo de Camaçari tava junto com a gente e mostrou isso a cada instante e nós vencemos o sistema vencemos a máquina da prefeitura”, diz.

“Chave virada vitória alcançada e o povo de Camaçari feliz porque a gente vai ter o novo momento da cidade para a vida para fazer a mudança e consertar os serviços públicos”, comemora. No primeiro turno, no dia 06 de outubro, a diferença entre os votos de Luiz Caetano e Flávio Matos foi de cerca de 500 votos, enquanto no segundo turno, a diferença chegou a mais de 2.900 votos.

Em primeira declaração após a vitória no 2° turno das eleições municipais de Camaçari, neste domingo (27), o prefeito eleito Luiz Caetano (PT) comemorou a vitória, porém atribuiu o acirramento da disputa às “fraudes” do grupo rival.

Em meio as expectativas para o 4ª mandato, o ex-secretário de governo reforçou a parceria com o Governo Estadual e Federal, além de definir a construção do Hospital Municipal e as ações de segurança pública como prioridade do governo.

Ao seu lado durante a comemoração, a vice-prefeita eleita, Pastora Déa (PSB) negou os rumores de distanciamento do prefeito eleito. Em sua fala, Déa ressalta a importância do resultado nas urnas e a parceria com o petista.

“Podem esperar um bom governo, um governo comprometido na qualidade de vida das pessoas, de cuidar das pessoas.Sobre estarmos juntas, isso é desde o primeiro momento. Essa abertura, essa confiança de que juntos estamos resolvendo, reunindo, isso já é uma prática nossa do dia a dia, então não vamos ter dificuldade alguma na questão de relação, na questão de abertura, na questão de autonomia”, afirma.