Venda de automóveis no Brasil cresce 21,7% em outubro ante setembro

Em outubro, o setor automotivo brasileiro registrou um aumento significativo nas vendas, alcançando 264,9 mil veículos comercializados. Esse número representa um crescimento de 21,7% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Este resultado marca o melhor desempenho mensal em uma década, englobando carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Além disso, em relação ao mês de setembro, houve um crescimento de 12,1% nos emplacamentos, evidenciando uma recuperação contínua do mercado. O aumento nas vendas é um reflexo de diversos fatores, incluindo a melhora nas condições de crédito e um mercado de trabalho mais aquecido, que favorecem a aquisição de novos veículos.

No acumulado do ano, de janeiro a outubro, as vendas de veículos zero quilômetro também mostraram um desempenho positivo, com um crescimento de 15%. Ao todo, foram licenciadas 2,12 milhões de unidades nesse período. Esse crescimento é impulsionado, em parte, pela renovação das frotas das locadoras, que têm buscado atualizar seus veículos.Para o próximo ano, a Fenabrave projeta um crescimento de 15,1% nas vendas de veículos, indicando uma expectativa otimista para o setor. óveis.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira