Venda de livros tem queda de 7,13% no Brasil

A venda de livros no Brasil teve uma queda de 7,13% em 2023. Os dados são do 13º Painel do Varejo de Livros no Brasil, pesquisa realizada pela Nielsen Bookscan e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL). No ano passado, foram vendidos 54,4 milhões de livros, o que representa uma redução de 4,2 milhões em relação a 2022. Apesar disso, o faturamento das editoras teve uma diminuição de apenas 0,78%, passando de R$ 2,54 bilhões para R$ 2,52 bilhões, resultado dos aumentos sucessivos de preço, que foram uma consequência dos altos custos de produção desde o início da pandemia de Covid-19.

No ano passado, o preço médio do livro foi de R$ 46,39, o que representa um aumento de 6,83%. O Natal também foi decepcionante para os editores, com uma queda de 13,41% nas vendas em relação a 2022. No período de 4 a 31 de dezembro, foram comercializados 4,9 milhões de títulos, em comparação com os 5,7 milhões do ano anterior. O preço médio do livro durante o mês de dezembro foi de R$ 52,74, o que representa um aumento de 12,38% em relação ao ano anterior. O faturamento do setor também teve uma redução de 2,69%, passando de R$ 270 milhões para R$ 263 milhões.