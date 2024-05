Venda de passagens aéreas para Porto Alegre é suspensa por tempo indeterminado

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou nesta terça-feira (14) a suspensão da venda de passagens aéreas com origem e destino ao Aeroporto Salgado Filho, localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esta medida, que foi solicitada pela Fraport, a concessionária que administra o aeroporto, não tem um prazo definido para terminar. A decisão foi tomada em resposta as inundações que afetam a região, resultando no fechamento do aeroporto por tempo indeterminado. Este evento não apenas interrompeu as operações aéreas, mas também impactou o abastecimento da capital e das regiões metropolitanas próximas.

Em face da paralisação das atividades aéreas, tanto as companhias aéreas quanto os passageiros afetados estão em busca de soluções para a restituição integral ou a troca de bilhetes. Algumas empresas aéreas já começaram a oferecer alternativas, como a realocação de voos para aeroportos vizinhos, a exemplo do Aeroporto de Canoas. A expectativa é que o Aeroporto Salgado Filho permaneça fechado até, pelo menos, o mês de setembro, com a possibilidade de extensão do prazo.

A situação é agravada por desafios adicionais enfrentados pela região, incluindo o aumento do nível do Rio Guaíba. Especialistas na área preveem que o nível da água só começará a recuar em cerca de 30 a 32 dias. Isso sugere um longo período de reconstrução e recuperação para o Aeroporto Salgado Filho, além de indicar a extensão do tempo necessário para que as operações aéreas e a infraestrutura danificada sejam restauradas à normalidade.