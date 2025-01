Vendas da Tesla caem pela primeira vez em uma década – e a culpa é da BYD

Nem incentivos governamentais e promoções foram capazes de impulsionar as vendas da Tesla em 2024. No ano passado, a montadora de Elon Musk viu uma queda nas vendas de carros elétricos em relação a 2023. Enquanto isso, a chinesa BYD não apenas cresceu, mas se tornou a maior montadora elétrica no mundo.

Os resultados têm a ver com o portfólio das empresas e a concorrência entre elas, mas também com incentivos governamentais para a produção.

Elon Musk tinha planos altos para a Tesla, mas não os alcançou em 2024 (Imagem: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com)

Vendas da Tesla caíram pela primeira vez

No relatório de resultados de 2024, a Tesla reportou a venda de 1,79 milhões de carros elétricos, pouco menos que o 1,8 milhão de 2023. Segundo o Gizmodo, essa é a primeira queda na empresa em mais de uma década. E apesar do impulso na reta final do ano (com mais de 495 mil veículos vendidos entre outubro e dezembro), os números do ano ficaram abaixo das estimativas de analistas.

A situação fica mais complicada para a Tesla por alguns motivos:

O primeiro é que os dois modelos principais da Tesla em vendas, o crossover Model T e o sedã Model 3, são relativamente antigos e estão ficando para trás. Com isso, a empresa apostou no Cybertruck…

Só que não deu tão certo. A picape elétrica gerou burburinho em 2024, mas, na prática, enviou menos de 50 mil unidades. Para piorar, a demanda está se estabilizando ou diminuindo;

Outra questão é que, apesar dos resultados da Tesla não terem ficado muito abaixo do esperado, o CEO Elon Musk projetava um “ligeiro crescimento” no ano passado, que chegaria a 30% esse ano. Não aconteceu;

Outro fator intensifica o problema. Em 2024, a montadora aproveitou dos incentivos governamentais do governo Biden para carros elétricos para oferecer promoções e condições especiais, e aumentar as vendas. No governo de Donald Trump, esses incentivos devem deixar de existir.

A maior complicação nesse cenário, no entanto, é a concorrência. Mais especificamente, a concorrência da BYD.

Cybertruck gerou burburinho, mas não teve resultado esperado (Imagem: Jonathan Weiss/Shutterstock)

Tesla caindo, BYD subindo

A Tesla não teve um bom ano de 2024. Em compensação, a BYD disparou. A chinesa aproveitou a demanda e se tornou a maior montadora elétrica do mundo, com quase 1,8 milhão de unidades produzidas. Os números podem parecer próximos, mas, nas casas dos milhares, a BYD vendeu 4.500 a mais do que a Tesla.

Para se ter uma ideia, em 2023, o cenário era o oposto. A Tesla vendeu 1,85 milhão de carros elétricos, enquanto a chinesa ficou atrás com 1,6 milhão.

Do lado contrário, BYD apostou em expansão do portfólio ao redor do mundo (Imagem: rafaelnlins/Shutterstock)

Tesla x BYD: o que mudou?

Mas afinal, o que mudou?

Como já mencionamos, a Tesla está sofrendo com uma linha de veículos antiga, já que os modelos novos (leia-se, Cybertruck) não chegaram a deslanchar nas vendas. Em comparação, a BYD continuou inovando e se expandiu para novos mercados (incluindo o Brasil).

Além disso, como lembrou o InsideEVs, os veículos chineses contam com benefícios governamentais no país, o que também ajudou na produção para exportação.

