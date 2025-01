Vendas de fim de ano em comércio de Feira registra alta de 13%

As vendas no comércio de Feira de Santana registraram alta de 13% no período de final de ano. O fato fez superar as expectativas que estavam no patamar de 10%. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, os segmentos que mais se destacaram nas vendas de fim de ano foram os de alimentação, bebidas, calçados e confecções. Perfumaria, joias, bijuterias e semijoias também influenciaram no resultado.

Ao site, o presidente do Sindicato do Comércio de Feira de Santana (Sicomfs), Marco Silva, disse que a meta foi superada devido ao esforço conjunto de empresários, comerciários e população feirense. Silva afirmou ainda que, ao longo de 2024, Feira de Santana apresentou resultados acima da média estadual e nacional, tanto em vendas quanto na geração de empregos.

Em relação a 2025, Marco Silva demonstra otimismo, já que o desempenho positivo do comércio em 2024 serve como incentivo para o novo ano.