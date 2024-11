Vendedor de queijo é morto com golpes de canivete na Grande SP

São Paulo — Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (21/11), suspeito de matar um vendedor de queijo na frente de um Centro de Reabilitação localizado na rua Warner, no Jardim Hollywood, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência (B.O.), obtido pelo Metrópoles, outra vítima, que é motorista de van escolar, também foi atingida pelas facadas desferidas pelo agressor, identificado como Lucas Bonesso Vaz.

O motorista contou às autoridades que estava dentro do seu veículo, esperando a saída de alunos, quando ouviu gritos. Ele diz que viu o comerciante ser morto.

A vítima contou também que não conseguiu identificar a arma utilizada pelo agressor e que tentou ajudar, mas acabou atingida.

Outras duas testemunhas ouvidas pela investigação afirmaram que viram Lucas agredindo as vítimas com um canivete. Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito fugiu para uma área de mata.

Policiais militares foram acionados e localizaram o suspeito. Ao ser preso, ele não apresentou resistência. Segundo os agentes, o suspeito parecia “estar bastante transtornado”, dizia aos guardas que estava apenas se defendendo e “que os cachorros ficavam mordendo”.

Lucas foi encontrado sem camisa, com os braços ensanguentados e de posse do canivete usado no crime dentro do bolso.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da van sofreu ferimentos leves e só percebeu que foi ferido quando foi atendido. Já o comerciante não resistiu e morreu no local.

O caso foi registrado como homicídio pelo 2° DP de São Bernardo do Campo. A Polícia Civil já solicitou a conversão da prisão do suspeito em preventiva.