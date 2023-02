Vendex lança EP focado em Acid e Hard Techno pela Soma Records

Numa abordagem musical descrita como profunda, escura e pesada, com uma jornada direta para seus sons e dimensões, Vendex estreia na cena eletrônica pela renomada Soma Records, com o EP intitulado “Chaos Dimension”.

A produção é a realização de um sonho do artista, que espera transportar o público através das dimensões de Valakia e dar uma amostra do que está acontecendo em sua mente. Vendex se sente honrado com a reação positiva à sua estreia na Soma Records e acredita que seu caminho musical está evoluindo para algo verdadeiramente único.

Natural de Barcelona, na Espanha, o início da carreira de Vendex foi aos 15 anos, em 2016, quando produzia música em diversas vertentes da cena. Hoje seu projeto é focado no techno, hard techno e acid, mas com um grande diferencial que é se basear em uma história e filosofia.

Inspirado por fontes sombrias como a literatura de Dante Alighieri e H.P Lovecraft, bem como filmes, quadrinhos, animes e história da humanidade, Vendex cria atmosferas sinistras e sombrias em suas músicas. Além disso, ele combina influências do mundo eletrônico com sua arte para expressar sua alma completamente na música.

Para 2023, Vendex tem muitos planos em andamento, incluindo novos conceitos e apresentações ao vivo. O artista promete imersão total no mundo de Vendex, seja em um show ao vivo, online ou pessoalmente.

Ouça “Chaos Dimension”: