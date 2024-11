Venezuela inicia investigação contra María Corina Machado por suposta traição à pátria

A Procuradoria da Venezuela iniciou uma nova investigação contra a líder da oposição, María Corina Machado, sob a acusação de “traição à pátria”. A investigação surge após a oposição supostamente apoiar um novo conjunto de sanções dos Estados Unidos. Recentemente, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei bipartidário, denominado “Bolívar”, que impede a assinatura de contratos com indivíduos ou empresas que mantenham relações comerciais com o governo venezuelano não reconhecido por Washington. Machado expressou sua gratidão ao congressista Mike Waltz pelo apoio ao projeto de lei, considerando-o um passo importante para responsabilizar o regime de Nicolás Maduro. Essa manifestação de apoio levou o Ministério Público a alegar que suas declarações configuram crimes de traição, além de conspiração com nações estrangeiras e associação para delinquir.

O projeto de lei “Bolívar” estabelece restrições para que os Estados Unidos não firmem contratos com pessoas que tenham negócios com o governo de Maduro. Em resposta, o governo venezuelano classificou a medida como um “ataque criminoso”, argumentando que ela viola a Carta da ONU e se soma a mais de 930 sanções unilaterais impostas a Caracas. Washington, por sua vez, considera as recentes eleições de Maduro fraudulentas e reconhece Edmundo González Urrutia como o “presidente eleito” da Venezuela. González Urrutia se exilou na Espanha após as eleições, que foram marcadas por contestações sobre sua legitimidade. O Conselho Nacional Eleitoral anunciou que Maduro obteve 52% dos votos, mas não apresentou detalhes sobre o processo de votação.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA