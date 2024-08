Venezuela: Líder opositora critica ideia de Lula para novas eleições

María Corina Machado diz que outro pleito seria uma “falta de respeito” com os eleitores

O governo brasileiro avalia a possibilidade de sugerir a realização de uma nova eleição presidencial na Venezuela como forma de resolver o impasse sobre o resultado do pleito de 28 de julho; na imagem, a líder María Corina Machado em entrevista a jornalistas Reprodução

15.ago.2024 (quinta-feira)



A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, criticou nesta 5ª feira (15.ago.2024) a proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de realizar novas eleições entre o presidente Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido da Venezuela, esquerda) e Edmundo González Urrutia (Plataforma Unitária Democrática, centro-direita).

Segundo Corina Machado, “não reconhecer o que aconteceu em 28 de julho é uma falta de respeito com os venezuelanos que deram tudo de si e expressaram sua soberania popular”.

“Eu pergunto: vamos para uma 2ª eleição e, se não gostarem do resultado, iremos para uma 3ª? 4ª? 5ª? Até que o presidente Nicolás Maduro goste dos resultados? Vocês aceitariam isso em seus países, que, se o resultado não for satisfatório, repitam a eleição?”, disse a jornalistas.

Como mostrou o Poder360, o governo brasileiro avalia a possibilidade de sugerir a realização de uma nova eleição presidencial na Venezuela como forma de resolver o impasse sobre o resultado do pleito de 28 de julho.

O assessor especial da Presidência, Celso Amorim, levou a ideia ao presidente Lula em caráter informal.

A proposta seria realizar uma espécie de 2º turno entre Maduro e González, principal candidato da oposição. O CNE (Conselho Nacional Eleitoral), controlado pelo governo chavista, confirmou a vitória do presidente, mas a oposição alega fraude e diz ter sido a vencedora das eleições.

Lula disse nesta 5ª feira (15.ago) “ainda não reconhecer” a vitória de Maduro. Para o petista, o venezuelano ainda deve uma “explicação para a sociedade brasileira e para o mundo”.

O chefe do Executivo brasileiro disse nesta 5ª feira (15.ago) que está, junto ao México e a Colômbia, trabalhando a possibilidade de “encontrar uma saída”.

Entretanto, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (Movimento Regeneração Nacional, esquerda), suspendeu as conversas com os 2 países sobre o processo eleitoral da Venezuela. O governo brasileiro não foi avisado sobre a interrupção.

