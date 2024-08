Venezuela: Maduro diz que vai trocar metade dos ministros

Metade dos ministros da Venezuela devem ser substituídos, afirmou nesta terça-feira (27/8) o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Também devem ser afetados pela decisão militares e o presidente da petroleira PDVSA.

Apesar de adiantar as alterações, Maduro não divulgou detalhes da troca de cadeiras. Considerando ministros e chefes de estatais, o governo da Venezuela tem 30 cargos de liderança. A vice-presidente, Delcy Rodriguez, vai continuar no cargo. Ela também vai comandar o Ministério do Petróleo.

As eleições na Venezuela foram realizadas no último dia 28 de julho. Horas depois de fechadas as urnas, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) divulgou que Maduro teria sido reeleito com 51,2% dos votos.

Apesar da afirmação do resultado pelo CNE, as atas das votações não foram apresentadas. Elas são uma espécie de boletim de urna que possibilita a conferência do resultado. Uma contagem paralela da própria oposição considera que o vencedor foi o oposicionista Edmundo González. Pesquisas de intenção de voto indicavam tal resultado.

Desde então, uma onda de protestos tomou conta da Venezuela. O Brasil tem se posicionado como mediador da comunidade internacional, que pede a divulgação das atas das eleições. No entanto, a Justiça venezuelana já declarou que não irá apresentar os boletins.