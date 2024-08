Venezuela: mesmo sem atas, Brasil rejeita romper relações com Maduro

Ao transmitir as últimas orientações ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o presidente Lula (PT) reafirmou que o Brasil não romperá relações diplomáticas com a Venezuela, mesmo que o presidente Nicolás Maduro não divulgue as atas eleitorais que comprovariam sua vitória nas eleições realizadas há duas semanas.

Lula e Mauro Vieira conversaram antes do embarque do chanceler para a Colômbia, nesta quarta-feira (14/08). No país vizinho, Vieira se reunirá com o chanceler colombiano, Luis Gilberto Murillo, para discutir a situação na Venezuela. O ministro deverá esclarecer que a posição do Brasil permanece inalterada: continuará exigindo a divulgação das atas eleitorais, sem romper com Nicolás Maduro.

A informação publicada pela Folha de S.Paulo, sugerindo que Lula teria proposto novas eleições na Venezuela, surpreendeu o Itamaraty. Diplomatas consultados pelo blog afirmam que a ideia provavelmente surgiu de Celso Amorim, assessor especial de assuntos internacionais da Presidência da República.

Colômbia, México e Brasil têm atuado como principais interlocutores do governo chavista no cenário internacional. A intenção é que essa postura seja mantida, apesar da estratégia de exigir maior transparência no processo de validação da eleição de Maduro.