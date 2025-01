Venezuela oferece US$ 100 mil como recompensa por informações sobre Edmundo González Urrutia

Na última quinta-feira (02), a Venezuela anunciou uma recompensa de US$ 100 mi (equivalente a R$ 620 mil) para quem fornecer informações que ajudem na captura de Edmundo González Urrutia. Ele é um opositor do governo de Nicolás Maduro e está sendo acusado de diversos crimes relacionados às eleições que foram alvo de contestações. Cartazes com a sua foto de “procurado” serão colocados em aeroportos e em pontos de controle policial em todo o território venezuelano.

González Urrutia, que se encontra em exílio na Espanha desde setembro, alega ter vencido as eleições realizadas em 28 de julho. No entanto, o Ministério Público da Venezuela o acusa de “conspiração” e “associação para delinquir”, em meio a um clima de tensão política no país. As eleições geraram uma onda de protestos que resultaram em 28 mortes, cerca de 200 feridos e aproximadamente 2.400 detenções.

Este opositor se junta a outros líderes que também buscaram refúgio fora do país, como Juan Guaidó e Leopoldo López. A situação política na Venezuela continua a ser marcada por divisões profundas e um ambiente de repressão contra a oposição. A resposta do governo às manifestações e à contestação eleitoral tem sido severa, refletindo a crise política que o país enfrenta. As autoridades venezuelanas intensificaram a busca por opositores, utilizando medidas drásticas para silenciar vozes contrárias ao regime.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira