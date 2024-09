Venezuela: polícia finaliza cerco a embaixada argentina em Caracas

Leonardo Fernandez Viloria/Getty Images

1 de 1 imagem colorida mostra embaixada argentina caracas venezuela – Metrópoles – Foto: Leonardo Fernandez Viloria/Getty ImagesVeículos da mídia venezuelana começaram a informar na tarde deste domingo (8/9) que as forças policiais do país teriam desmobilizado o cerco ao redor da embaixada argentina. O movimento fez crescer a tensão entre os dois países e também com o Brasil, que atualmente representa a diplomacia da Argentina em Caracas depois de o embaixador ter sido expulso.

Agentes encapuzados estavam desde a última sexta (6/9) ao redor da representação argentina em Caracas. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que seis opositores ao regime do presidente Nicolás Maduro estavam abrigados no local.

O fornecimento de energia também foi normalizado na embaixada. Maduro revogou a autorização para que o Brasil custodiasse a representação diplomática, mas o Itamaraty afirmou que só deixaria a posição quando um novo país fosse designado.

O candidato de oposição, Edmundo González, deixou o país e foi para a Espanha, onde solicitou asilo político. Após disputar as últimas eleições presidenciais contra Maduro, ele era alvo de mandado de prisão por supostos “crimes eleitorais”.

Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), Maria Laura da Rocha, no Palácio do Alvorada, para discutir a tensão na Venezuela. Ela representa a pasta enquanto o ministro Mauro Vieira cumpre agenda no Oriente Médio.

A Presidência informou que o encontro também foi para discutir a participação do Brasil na Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU.

