‘Venom: A Última Rodada’ lidera bilheteiras no Brasil e EUA por duas semanas

O longa-metragem “Venom: A Última Rodada” continua a se destacar nas bilheteiras do Brasil, mantendo a liderança por duas semanas seguidas. O filme arrecadou R$ 10,2 milhões e atraiu um público de 461,7 mil pessoas. Essa performance superou as estreias de “Todo Tempo que Temos” e “Terrifier 3”, que não conseguiram alcançar o mesmo sucesso. Durante o período de 31 de outubro a 3 de novembro, as bilheteiras do país somaram R$ 25,8 milhões, apresentando uma queda de 6,3% em comparação à semana anterior. O número de espectadores também diminuiu, totalizando 1,22 milhão, o que representa uma redução de 4,7%.

WhatsApp

Na estreia, “Megalópolis”, dirigido por Francis Ford Coppola, arrecadou R$ 696,9 mil, mas não conseguiu se destacar, ocupando apenas a oitava posição nas bilheteiras. O desempenho do filme foi ofuscado pela popularidade de “Venom: A Última Rodada”, que continua a atrair um grande número de espectadores. Nos Estados Unidos, a situação é semelhante, com “Venom: A Última Rodada” também liderando as bilheteiras. Entre 1 e 3 de novembro, o filme faturou US$ 26,1 milhões, consolidando sua posição de destaque tanto no Brasil quanto no mercado norte-americano.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias