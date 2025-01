Vera Gimenez revela desemprego do filho, ex-galã de ‘Malhação’

A atriz Vera Gimenez, de 75 anos, recebeu alta hospitalar após ser internada devido a uma pneumonia e conseguiu passar o Natal em casa, no Rio de Janeiro. Embora tenha planejado viajar para São Paulo para estar com a filha, Luciana Gimenez, Vera acabou passando a data ao lado do filho, Marco Antonio Gimenez, com quem mora atualmente.

Marco Antonio, conhecido por seu papel como o vilão Urubu em Malhação, voltou a viver com a mãe após perder o emprego e vender seu apartamento. “Marco está bem, mas, infelizmente, desempregado. Graças a Deus ele está comigo, porque já não me sinto tão sozinha”, disse Vera ao site Heloisa Tolipan. A atriz afirmou que, apesar da situação, ambos se adaptaram bem à convivência.

Ícone da TV e do cinema brasileiro nas décadas de 1970 e 1980, Vera também enfrentou recentemente um período de depressão após perder a irmã e um sobrinho. Sobre o envelhecimento, desabafou: “O envelhecimento é uma m. Tenho perdido amigos e isso me deixa ansiosa”.

Mesmo diante dos desafios, Vera demonstrou gratidão pela companhia do filho e pela possibilidade de ter um Natal tranquilo em casa. “Nos damos bem, e ele é um filho maravilhoso, uma ótima pessoa”, concluiu.

