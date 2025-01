Veranico: conheça fenômeno que pode impactar nas chuvas de verão

As chuvas do verão que estão sendo registradas em grande parte do país podem ter uma breve pausa no fim de janeiro. O motivo pode ser o fenômeno meteorológico veranico.

Como fica as chuvas de verão:

Veranico pode ser entendido com um período seco e quente dentro da estação chuvosa.

Há possibilidade de ocorrência de veranicos no final janeiro e início de fevereiro em grande parte do Centro-Oeste, oeste do Nordeste e Tocantins.

Há possibilidade de chuvas irregulares no Sul, podendo se caracterizar como veranico em algumas localidades no período entre 12 e 20 janeiro.

De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Mozar de Araujo Salvador, a literatura especializada diverge um pouco quanto ao tempo de duração do veranico, mas em geral o fenômeno persiste por até duas semanas.

Normalmente, os veranicos são comuns no Sul, mas podem ocorrer em todas as regiões do Brasil. “Há possibilidade de ocorrência de veranicos no final de janeiro e início de fevereiro em grande parte do Centro-Oeste, oeste do Nordeste e Tocantins”, esclarece Salvador.

Já na região Sul, o fenômeno meteorológico pode ocasionar chuvas irregulares, podendo se caracterizar como veranico em algumas localidades entre 12 e 20 de janeiro.

Ao Metrópoles, Salvador disse que ainda não é possível cravar previsões sobre o veranico até o final do verão. Mesmo com a possível atuação do fenômeno, algumas regiões devem seguir com a ocorrências de chuvas pontuais.

Impacto na agricultura

A possível seca ocasionada pelo veranico pode ter impacto direto na agricultura. O meteorologista do Inmet explica que os efeitos vão depender do tipo de cultivo e da fase fenológica.