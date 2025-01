Veranistas denunciam esgoto transbordando em Praia do Forte

Veranistas denunciaram, na manhã deste domingo (12), uma estação de esgoto em colapso no Condomínio Piscinas Naturais, em Praia do Forte. População pede por atitude dos órgãos responsáveis.

Segundo relatado ao Bahia Notícias, o problema com o esgoto vem se espalhando pela região e situação vai de encontro aos princípios básicos de saúde e saneamento. Um dos pontos turísticos mais procurados do município de Praia do Forte, é um dos locais em alerta laranja do Inmet e deve receber, ainda hoje, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



O site não conseguiu contato com a administração do condomínio até o fechamento desta matéria.