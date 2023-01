Verão 2023: veja 5 tendências entre famosas e influencers na temporada

Com a chegada da estação mais quente do ano, famosas apostam em biquínis diferentões e reforçam modismos para o verão 2023. Entre as tendências, está o top nipple, com tamanho micro e formato oval. Os modelos metalizados retornam para os holofotes da moda, ao lado das peças feitas em tricô. As calças brancas também saem dos armários diretamente para as areias e os modelitos acolchoados conquistam mais uma temporada na moda.

Vem conferir!

Top nippleUma das tendências que despontou no verão é o top nipple (mamilo, em tradução do inglês). O design oval é preso por tiras e está marcando presença na mala das fashionistas.

Marcas nacionais já lançaram as suas versões para o shape arredondado, entre elas, Adriana Degreas. O modelito da grife foi aderido por celebridades como Sabrina Sato, Bruna Paes e Silvia Braz.

Com essência retrô, a peça relembra o lançamento da Chanel para o verão de 1996. O biquíni minúsculo com o logotipo da maison nos mamilos foi resgatado por Kim Kardashian em 2018. A atriz Jennifer Aniston também usou o item na capa de dezembro de 2022 da revista Allure.

A apresentadora Sabrina Sato apostou na peçaO biquíni oval está fazendo sucesso no verãoA influenciadora Silvia Braz também investiu no itemO design relembra o lançamento da Chanel para o verão de 1996MetalizadoSe depender das celebridades, os metalizados continuam em alta e dão um toque fashion para as produções de verão. Em maiôs ou biquínis, o material descolado abrilhanta os visuais.

Após fazerem sucesso em roupas e acessórios, os tons de pegada futurista, principalmente o prata e o dourado, também ganham destaque nas composições de moda praia. Ao rolar o feed das redes sociais, já é possível conferir e se inspirar em alguns looks.

A modelo Carla Oliveira orquestrou o biquíni com calça branca texturizadaA ex-BBB Juliette arrematou o visual com óculos de lente espelhadaOs maiôs também estão roubando a cenaArtesanalA arte que entrega textura aos visuais também virou febre entre os fashionistas. Para esta temporada, o tricô e o crochê saem dos biquínis e ganham forma também em vestidos, calças e conjuntos.

Com pegada descontraída, a técnica que trama os fios pode também entregar frescor e cores no veraneio. O artesanato vem conquistando maior espaço na moda nos últimos anos, como uma das tendências que vieram para ficar.

A empreendedora Magá Moura apostou na técnicaA empresária Camila Coutinho escolheu textura para a calçaA atriz Tais Araujo investiu na versatilidadeCalça brancaPráticas, as calças podem ser combinadas com as roupas de banho e entregar visuais casuais. Para os pares, um dos destaques neste verão é a cor branca.

Com direito a acabamento texturizado em bordado ou crochê, a peça tem sido aderida pelas influencidadoras. Para as mais ousadas, o corte confeccionado em paetê também chama atenção.

Que tal apostar no paetê?Thássia Naves investiu na peça com modelagem amplaJuliana Paes mostra que o tom pode ser curinga para a temporadaAcolchoadoAumentando o volume dos tops, os designers acolchoados também ganham espaço na mala. Os tops conquistam volume até nos ombros e podem ser a peça-chave na hora de escolher a produção.

Para além do básico, no verão de 2023, o modelo ganha visibilidade com cores vibrantes, entre elas, estão o roxo e o azul, abrindo espaço para tons abertos, como o verde oliva.

Lari Conegundes mostra como o top pode ser o ponto alto do visualFashionistas apostam em tops com o design para encarar o solQuanto mais cor, melhorO verão começou no dia 21 de dezembro de 2022 e permanece até 20 de março deste ano. Para aproveitar a temporada guiada pelo sol em grande estilo, vale ficar de olho nas tendências e caprichar no visual.