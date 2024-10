Verão longo e agenda cheia? Após temporada movimentada em 2024, saiba quais eventos estão confirmados para 2025 em Salvador

Para se ter uma ideia do quanto o verão movimenta a economia baiana, segundo o levantamento feito pelo Observatório do Turismo Salvador, só nos três primeiros meses de 2024, a estimativa de receita turística na capital baiana foi de mais de R$ 5 bilhões. O valor exato, somando a receita, foi de R$ 5.346.497.771.

Neste ano, Salvador teve 878.992 turistas visitando a capital baiana em janeiro, um aumento de 2,8% em comparação a 2023. Em fevereiro, mês do Carnaval, foram 795.442, uma variação de 5,4%. O mês de março, a “extensão do verão” com a realização do Carnaval no início de fevereiro, marcou uma variação de 7,2%, tendo 750.604 turistas na capital, 50 mil a mais que no ano passado.

Em 2024, a plataforma de busca de voos Skyscanner indicou a capital baiana como um dos destinos mais procurados por turistas. O diretor de Turismo da Secult, Márcio Franco, celebrou a posição em que Salvador se encontra e afirmou que a cidade continua se preparando e buscando formas de continuar no topo do interesse dos visitantes.

“Obviamente teremos uma agenda badalada. Vamos fazer o Arrocha Safadão no dia 8 de fevereiro no Wet e estamos pensando em mais novidades para preencher essa lacuna até o Carnaval”, disse o empresário, que estará ainda mais à frente do Festival de Verão em 2025, e já tinha citado os desafios para agradar o público e o setor do entretenimento com a montagem de grade e a oferta de eventos na cidade.

“A gente vai ter ali o que se chama de barrigada até fevereiro. Isso porque o verão começa em dezembro e janeiro, mas em fevereiro já voltam as aulas, voltam as faculdades, tem a questão com o gasto de materiais escolares, por exemplo… Então, é um desafio para a gente porque as pessoas já saíram de férias em dezembro e janeiro e pode ser que fevereiro não seja tão intenso assim a busca até o Carnaval”, afirmou.

Em entrevista ao Bahia Notícias durante o evento de lançamento do Camarote Club, o empresário Marcelo Britto, CEO da Salvador Produções, falou sobre a difícil tarefa que será lidar com o verão estendido em 2025.

Ainda que o Carnaval tenha início com as prévias realizadas no final de semana anterior à quinta de Carnaval, em 2025, Fuzuê e Furdunço estão previstos para acontecerem nos dias 22 e 23 de fevereiro, respectivamente. Isso ainda dá quase dois meses “vagos” para ensaios de verão e festas gratuitas nos pontos turísticos da cidade.

Para 2024/2025, o verão será ainda mais longo, já que o Carnaval só terá início no final de fevereiro, mais especificamente no dia 27, e levará a festa até o dia 4 de março. Isso dá ao povo mais dias livres de verão pela cidade. O Bahia Notícias confirmou a realização dos ensaios de Psirico, Timbalada, Léo Santana, Xanddy Harmonia e Tony Salles, mas para além dessas festas, fica a dúvida: como será ocupada a agenda de eventos na capital neste período?

“Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar…” Mas qual festa, exatamente? Se dependesse do clima quente, Salvador viveria um verão eternamente. Mas não é apenas a temperatura que faz a estação ser a mais esperada por baianos, turistas e pelo setor do entretenimento. É a movimentação na cidade que antecipa o Carnaval em Salvador e faz a tão sonhada fantasia cantada pela BandaMel ser quase eterna, além de fazer a felicidade na receita da cidade.

A Agência Diva, responsável pelo Camarote Harém e pelo Axézin Salvador, de Alexandre Peixe, promete um verão movimentado após firmar uma parceria com Carlinhos Brown para a realização de eventos no Candyall Guetho Square. Por meio de nota, Michel Cohen, sócio da empresa, celebrou a parceria, que também irá se estender para o Carnaval.

“A gente ficou muito lisonjeado por ter sido convidado e já estamos preparando os eventos que iremos realizar no verão. Timbalada e Brown são bandas que já temos uma relação de muitos anos e tocam no nosso Camarote Harém. Tenho certeza de que essa já é uma parceria de sucesso, que vai movimentar ainda mais o verão na Bahia.”

No espaço idealizado por Brown, é esperado que o verão seja movimentado para além dos shows do anfitrião e da Timbalada, que realiza ensaios no espaço desde a sua criação. A cantora Claudia Leitte já confirmou a primeira edição do ensaio dela em Salvador para este ano, e, conforme a apuração do Bahia Notícias feita em agosto, estavam em negociações shows de Asa de Águia, BaianaSystem, Seu Jorge, Edson Gomes, Olodum e mais.

Quanto à parte pública, a Prefeitura de Salvador ainda não lançou a agenda de verão para a capital. Neste mesmo período em 2023, a Saltur já tinha promovido um evento em São Paulo para anunciar as novidades na programação da temporada, o Festival Virada Salvador e uma grande novidade para estender o verão na cidade.

Com o Carnaval começando no início de fevereiro e se juntando com a Festa de Iemanjá, a estratégia da prefeitura foi prolongar a estação com o projeto ‘Viva o Verão’, que aconteceu na praça Cairu, no bairro do Comércio, nos dois finais de semana após a folia com encontro de diversos artistas.

Na época, ao Bahia Notícias, Isaac Edginton, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), afirmou que a ideia era fazer com que os turistas curtissem mais a cidade após os 14 dias de festa nos circuitos da folia. “É um fluxo turístico gigantesco também que acontece pós-Carnaval. Salvador é o destino mais procurado, mais desejado. […] Então essa é a ideia, segurar o turista aqui mais alguns dias, que é possível, e atrair um grande contingente de turistas, sobretudo pessoas que trabalham durante o Carnaval que não têm oportunidade”, contou.

É questionado ainda se haverá uma movimentação por parte da prefeitura para uma exploração maior dos espaços culturais da cidade, que neste ano apresentaram uma alta no número de visitantes. De janeiro a março de 2024, período do verão, foi registrado um total de 201.734 visitantes nos centros culturais instalados pela Prefeitura de Salvador no Centro Histórico.

De acordo com a apuração feita pelo Bahia Notícias, além da realização dos ensaios de Psirico, Timbalada, Léo Santana, Xanddy Harmonia e Tony Salles, alguns já estão com datas fechadas e outros serão anunciados mais próximos ao fim do ano. As bandas Eva e Filhos de Jorge estão com negociações para executarem projetos no verão do ano que vem.

Confira a agenda de festas para o verão de 2025 em Salvador e o que já tem confirmado para acontecer até o Carnaval:

VERÃO DE SALVADOR EM 2025

Ensaios da Timbalada – confirmado desde dezembro de 2024

Ensaios de Claudia Leitte – primeira edição em 2024

Ensaios de Léo Santana – confirmado, porém sem definição de qual será a festa

Ensaios de Xanddy Harmonia (A Melhor Segunda do Mundo) – confirmado

Projeto da Banda Eva – confirmado

Pranchão com Timbalada e Durval Lelys – janeiro de 2025

Ensaio do Psirico – janeiro

Ensaio da Anitta – 18 de janeiro

Festival de Verão – 25 e 26 de janeiro

Saulo Som Sol – 31 de janeiro

Festival Arrocha Safadão – 8 de fevereiro

Ensaios de Tony Salles – confirmado

16 de janeiro – Lavagem do Bonfim

2 de fevereiro – Dia de Iemanjá

22 de fevereiro – Fuzuê

23 de fevereiro – Furdunço

*24 de fevereiro – Melhor Segunda-feira do Mundo

**25 de fevereiro – Pipoco com Léo Santana

26 de fevereiro – Fanfarras no circuito Sérgio Bezerra)

27 de fevereiro a 4 de março – Carnaval

5 de março – Arrastão da Quarta-feira de Cinzas

*Em entrevista ao Bahia Notícias, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que a festa com Xanddy Harmonia deveria ser incorporada ao calendário de celebrações pré-Carnaval.

**O Pipoco com Léo Santana acontece desde 2017, na época, sob o governo de ACM Neto. A celebração foi mantida por Bruno Reis, porém, também não há confirmação da edição no próximo ano.