Vereador André Fraga fala sobre campanha com foco na preservação ambiental

Após um período eleitoral com alto índice de poluição, o vereador André Fraga (PV) explicou como foi feita sua campanha com foco na preservação ambiental. Engenheiro Ambiental filiado ao Partido Verde há 21 anos, Fraga tem como principal bandeira o cuidado com o meio ambiente.

“Nossa campanha, por exemplo, não colocou cartazes na nossa cidade. Não poluímos a cidade com esses cartazes que até hoje, inclusive, sujam nossa cidade e tampam a arte urbana. Na nossa campanha a gente proibiu”, apontou.