Vereador André Fraga revela expectativa para apreciação do PDDU na Câmara até 2026

Em seguida, ele revelou sua preocupação com o destino dos esgotos. “E qual é o investimento Embasa pretende fazer na nossa cidade para a gente ter uma cidade com mais praias balneáveis, com menos esgotos. Essas são prioridade do nosso segundo mandato”.

Tendo mais de 21 anos no Partido Verde e pronto para assumir seu segundo mandato, o édil espera que em 2025 a câmara debata questões climáticas e proteção do meio ambiente.

Vereador reeleito com 14.128 votos, André Fraga revelou sua expectativa de que até 2026 o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador (PDDU) esteja pronto para ser apreciado pela Câmara de Vereadores.

Na entrevista, Fraga também explicou como foi feita sua campanha com foco na preservação ambiental.

“Nossa campanha, por exemplo, não colocou cartazes na nossa cidade. Não poluímos a cidade com esses cartazes que até hoje, inclusive, sujam nossa cidade e tampam a arte urbana. Na nossa campanha a gente proibiu. Fizemos uma campanha também com o uso de algum material alternativo. Como folhas de árvore carimbadas. E trabalhamos muito com digital também foram feitas algumas alterações”, contou.

Eleito pela primeira vez em 2020 com 5.621 Votos, o vereador arrecadou, nas eleições de 2024, quase três vezes mais votos que em sua primeira eleição. O edil atribuiu a votação ao seu trabalho durante o primeiro mandato e as pautas defendidas.

“Ao longo do nosso mandato a gente se dedicou a dar retorno para a população e, principalmente, aos 5.621 eleitores que acreditaram em mim em 2020. Trabalhamos muito, fui o vereador que mais apresentou projetos na câmara, a gente desenvolveu uma série de projetos de ações de ambientais na cidade. Fizemos muitas denúncias, de coisas que estão acontecendo na cidade seguindo as bandeiras que a gente consegue”, pontuou.

Em seguida, o vereador apontou que os eleitores têm enxergado a importância de defender o meio ambiente. “Tenho 21 anos no Partido Verde, essa é a bandeira da minha vida. Então cada vez mais as pessoas têm se convencido da importância das questões ambientais. Acho que isso fez também fez diferença. Acho que trabalho, pauta, bandeira, estratégia, organização e uma equipe muito dedicada organizada, me deu esse resultado.