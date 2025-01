Vereador critica modelo bolsonarista de Educação em posse de Nunes

São Paulo – O vereador Eliseu Gabriel (PSB) abriu nesta quarta-feira (1º/1) a sessão de posse do prefeito Ricardo Nunes (MDB), do vice, Mello Araújo (PL), e dos 55 vereadores na Câmara Municipal de São Paulo com uma crítica ao modelo de educação defendido por bolsonaristas.

Gabriel, que é da área da educação, criticou a educação baseada em modelos de mercado nos moldes do que é adotado nos Estados Unidos. O vereador conduziu a sessão de posse por ser o parlamentar mais velho do Legislativo paulistano.

A bandeira privatista na educação é defendida por bolsonaristas e também é encampada pelos políticos no estado de São Paulo. Tanto Nunes quanto o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) são entusiastas da gestão privada nas escolas, como acontece em alguns lugares dos Estados Unidos.

“O desastre foi total. Eu estive lá em Austin em 2019 visitando algumas escolas e vi como estavam correndo para reverter o grande estrago que tudo aquilo causou”, disse Gabriel. “Espero que não caiam nessa tentação por aqui. Há provas cabais de que não dá certo”, completou.