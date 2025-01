Vereador da oposição é eleito presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas

O vereador de Teixeira de Freitas, Jonatas dos Santos (MDB), eleito para o seu primeiro mandato nas eleições de 2024, foi escolhido como presidente da Câmara Municipal. Ele conquistou a liderança do Legislativo com 13 votos favoráveis, derrotando o candidato da base do prefeito, Clemeson do Postinho (União) e exercerá o mandato de dois anos à frente da Casa.

A eleição para o comando da Câmara ocorreu na última quarta-feira (1º), após a posse do prefeito, Marcelo Belitardo (União), do vice-prefeito, Mateus Guerra (União) e vereadores do município. Durante seu discurso de posse, Jonatas ressaltou a importância de uma relação harmônica, mas independente, entre os poderes Legislativo e Executivo.

“Não sou inimigo do prefeito, e no que depender da Câmara, faremos dela uma instituição forte e atuante, trabalhando junto com o Executivo por uma Teixeira de Freitas melhor”, afirmou o novo presidente.

Jonatas lembrou que decidiu ser candidato apenas 16 dias antes das eleições do ano passado e celebrou, agora, a vitória para o comando da Câmara.

“Decidi ser candidato faltando 16 dias para a eleição, pois um candidato do partido desistiu no meio da campanha. Coloquei meu nome e, graças ao apoio dos colegas vereadores, conquistamos a presidência. Vou trabalhar para fortalecer a Câmara e trabalhar pelo desenvolvimento de Teixeira”, afirmou.