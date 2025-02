Vereador de 73 Anos sofre infarto após ameaça de morte por dois homens armados no Sudoeste baiano

O vereador Manoel Messias de Carvalho (Republicanos), conhecido como Pretinho, de 73 anos, sofreu um infarto após ser ameaçado por dois homens armados em Urandi, no sudoeste da Bahia. O caso ocorreu no dia 27 de janeiro, o político já havia recebido ameaças de morte antes.

Segundo informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, após deixar a Câmara Municipal quando foi abordado pela dupla em uma moto. Os dois homens estavam de capuz e o da garupa apontou uma arma para a cabeça do vereador, fazendo ameaças e dizendo que ele “precisava consertar as coisas”. Em seguida, a dupla fugiu, afirmando que voltaria a procurá-lo.