Vereador de Iraquara é assassinado a tiros no centro da cidade

Um crime chocou a cidade de Iraquara, na Chapada Diamantina, na noite de quarta-feira (25). O vereador da câmara da cidade desde 2020 e suplente nesta última eleição de 2024, Samuel Oliveira Satelis Alves, conhecido como Samuel da Farofa (PCdoB) de 38 anos, foi assassinado a tiros no centro da cidade.

Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do vereador e efetuaram diversos disparos. Após o crime, a dupla fugiu em outro veículo, roubado após o assassinato. Câmeras de segurança da região podem auxiliar nas investigações, que estão sendo conduzidas pela delegacia de Seabra.

A morte de Samuel de Farofa causou comoção em Iraquara, sobretudo em figuras locais. Nas redes sociais, o prefeito Nino Coutinho (PSD) lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família e amigos do vereador. O Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ao qual Samuel era filiado, também divulgou uma nota de pesar, destacando sua trajetória de uma década como militante político.

“E mais do que lamento, deixo aqui um apelo: este crime bárbaro precisa ser elucidado! Não podemos aceitar tamanha violência sem respostas e sem justiça. A memória de Samuel merece ser honrada”, lamenta o prefeito da cidade.

Samuel de Farofa recebeu 202 votos nas últimas eleições municipais, mas não conseguiu se reeleger. Apesar de não estar mais no cargo, ele continuava sendo uma figura importante na comunidade. Em nota o partido também manifestou seu pesar:

“Samuel, jovem e comprometido com as causas populares, havia concluído recentemente seu primeiro mandato como vereador. Com cerca de uma década de militância no PCdoB, ele conquistou o respeito e o carinho da comunidade por sua postura humilde, simples e servil, sempre disposto a ajudar quem mais precisava”, manifestou o partido.

A Polícia Civil está investigando o caso para identificar e prender os autores do crime, agentes da Delegacia Territorial (DT – Seabra) confirmaram ao Bahia Notícias que estão analisando as imagens das câmeras de segurança. As motivações para o assassinato ainda são desconhecidas. (Atualizada às 16h54 para corrigir o nome da cidade no título)