Vereador de São Paulo acusa governo Lula de fake news por chamar impeachment de golpe

O vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil) entrou com uma representação contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o site oficial do Planalto usar o termo “golpe” para se referir ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O vereador cita artigo publicado sobre a nova gestão na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), onde cita a indicação de quatro mulheres para a cargos de assessoria ou gerência na EBC, entre elas “Rita Freire, presidente do Conselho Curador da EBC, cassada após o golpe de 2016”, trecho que faz menção ao impeachment. “É cediço que o Governo Federal se utilizou de meio de comunicação oficial para tratar o legítimo e constitucional processo de impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Roussef como um ‘golpe’, em clara atitude de deliberada desinformação quanto à realidade dos fatos”, defende o Rubinho.

A denúncia foi protocolado na quarta-feira, 18, e enviada à Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, órgão sob a subordinação da Advocacia Geral da União (AGU) e “responsável pelo enfrentamento de fake news”. “O governo federal propaga fake news ao chamar o impeachment de golpe, uma vez que o processo legal contra a ex-presidente Dilma respeitou as vias legais e as regras constitucionais. Afirmações em sentido contrário por parte do governo ferem o artigo 37 da Constituição”, conclui o vereador.