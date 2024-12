Vereador do Norte baiano morre em acidente com motocicleta

Um vereador de Sobradinho, na região do Velho Chico, Norte baiano, morreu vítima de um acidente na manhã deste domingo (22).

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, Antonio Gilberto de Souza Júnior, conhecido como Gilzinho Balbino (PSD), de 33 anos, foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta, próximo à localidade de Três Postes, zona rural de Sobradinho.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Gilzinho era filho do ex-prefeito Gilberto de Balbino. Neste ano, o vereador tentou se reeleger, mas não obteve êxito. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.