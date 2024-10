Vereador eleito de Ipirá é citado em lista do trabalho análogo à escravidão e tem histórico criminal

O vereador Gilvan Oliveira Macedo (Avante), chamado como Boy do Bonfim, foi citado em uma lista de Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) chamada de ‘lista suja’ do trabalho escravo. O eleito do legislativo de Ipirá chegou a ser preso em 2015, mas por outro motivo: roubo de carga.

Recém-eleito para a Câmara de Vereadores do município de Ipirá, na região nordeste da Bahia, o candidato conquistou cerca de 975 votos, representando 2,64% dos votos válidos na cidade. Sua campanha foi estimada em quase 16 mil reais. ‘Gilvan Macedo de Oliveira de Ipira’ é dos três nomes do município que aparecem na lista.

Registro no qual o nome do vereador aparece na lista do MTE | Foto: Reprodução / Bahia Notícias

Gilvan Macedo possui um histórico criminal, tendo sido preso em 2015 por roubo de cargas na região de Feira de Santana. Naquela ocasião, a polícia realizou buscas em sua residência e apreendeu diversos itens, incluindo celulares, dinheiro e um automóvel, todos teriam origem a partir de atividades criminosas. Na época, o material foi encaminhado para perícia, e os suspeitos foram detidos na delegacia de Bom Jesus da Lapa.