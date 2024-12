Vereador eleito preso na Overclean manda mensagem de boas festas para conterrâneos na Bahia

Mesmo preso desde a primeira fase da Operação Overclean, o vereador eleito em Nazaré, no Recôncavo, Júnior Figueiredo (PSDB), não dispensou recados à população. Uma imagem de um outdoor em Nazaré feita por um leitor do Bahia Notícias nesta segunda-feira (23) mostra uma mensagem do legislador eleito, desejando um fim de ano de felicidades para os moradores.

Júnior Figueiredo foi um dos últimos investigados presos na primeira fase da Overclean, que apura desvios de recursos por emendas parlamentares através de licitações. Durante as investigações, o suspeito foi identificado como operador do esquema no âmbito da prefeitura de Lauro de Freitas.

Júnior Figueiredo cujo nome de batismo é Ailton Figueiredo Souza Júnior teria amplo e irrestrito acesso aos mais diversos setores da prefeitura de Lauro de Freitas, mantendo relação próxima com os gestores. Em conversas analisadas em dezembro do ano passado, os policiais apuraram que ele tinha influência “ao ponto de dar ordem para pagamento” relacionado ao contrato firmado entre o Fundo Municipal de Saúde (FMS) e a empresa PAP Saúde Ambiental, do pivô da organização, Alex Parente.

Nesta segunda-feira (23), durante segunda fase da Overclean, foi preso o vice-prefeito de Lauro de Freitas, Vidigal Cafezeiro, responsável pelo FMS no município. Na última quinta-feira (19), o juiz federal Fábio Moreira Ramiro negou um pedido de liberdade, o que incluía prisão domiciliar, contra Júnior Figueiredo, decisão diferente de outros alvos da operação que tiveram a prisão convertida em domiciliar.