Vereador mais votado em cidade do Extremo Sul baiano é preso por posse ilegal de arma de fogo

Um vereador de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, foi preso na manhã desta sexta-feira (1°) por posse de arma de fogo de uso restrito. Reeleito para o cargo com maior votação no município, Adriano Cardoso (PP) chegou a fugir durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele, e depois se apresentou a uma delegacia.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, outros dois mandados foram cumpridos com assessores do vereador. As ações fazem parte do desdobramento de uma operação da Justiça Eleitoral, realizada no primeiro turno da eleição. Na casa do vereador, os agentes encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, dentro da caixa acoplada do vaso sanitário.