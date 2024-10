Vereador ou Prefeito: saiba qual a ordem de votação das eleições municipais

Os brasileiros irão às urnas no próximo domingo (6) para escolher prefeitos e vereadores em mais de cinco mil municípios. A exceção fica por conta dos eleitores de Brasília e Fernando de Noronha, que não participarão do pleito, uma vez que essas áreas não são classificadas como municípios. Os eleitores terão a responsabilidade de selecionar representantes para dois cargos distintos: primeiro, o vereador, seguido pelo prefeito. É permitido que os votantes levem um papel com os números dos candidatos anotados, mas o uso de celulares dentro da cabine de votação é estritamente proibido. No entanto, o eleitor pode utilizar o celular para apresentar o e-Título, devendo entregá-lo aos mesários, já que é ilegal registrar o processo de votação por meio de fotos ou vídeos.

A ordem de votação nas urnas eletrônicas começa com a escolha do vereador. Para isso, o eleitor deve digitar os cinco números correspondentes ao candidato e, em seguida, clicar em “Confirma”. Após essa etapa, o próximo cargo a ser votado é o de prefeito, onde o eleitor deve inserir os dois números do candidato e também confirmar a escolha. Caso o eleitor opte por votar em branco, basta pressionar a tecla “Branco”. Se ocorrer algum erro durante a digitação, a opção “Corrige” pode ser utilizada para reiniciar o processo de votação.

