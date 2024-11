Vereador reeleito, André Fraga revela propostas prioritárias em seu segundo mandato

Vereador reeleito com 14.128 votos, André Fraga contou quais são as pautas prioritárias em seu segundo mandato. Tendo mais de 21 anos no Partido Verde, o édil espera que em 2025 a câmara debata questões climáticas e proteção do meio ambiente.

“Vamos acompanhar o plano de saneamento e o plano de mudança climática que já tá na Câmara então. Essa nova concessão da Embasa junto à prefeitura, quais serão os compromissos que a empresa terá para recuperação dos rios da nossa cidade”, afirmou o vereador.