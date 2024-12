Vereador soteropolitano Leandro Guerrilha recebe título de cidadão honorário em Pé de Serra

Em solenidade realizada no plenário Francisco Paulo Carneiro da Câmara Municipal de Pé de Serra, o vereador soteropolitano Leandro Guerrilha (Republicanos) recebeu o título de cidadão honorário do município. A honraria nesta sexta-feira (20), aprovada por unanimidade no início de dezembro.

A iniciativa partiu de um projeto de resolução apresentado pelo vereador Júnior de Edilson (União Brasil), que destacou a forte ligação de Guerrilha com a cidade, onde possui projetos sociais e familiares. O vereador soteropolitano é casado com uma pedesserrense e possui uma residência no município.

“É com grande alegria e gratidão que recebo este título”, afirmou Guerrilha em seu discurso. “Minha relação com Pé de Serra vai além da política, é uma questão de afeto e compromisso com o desenvolvimento da cidade”.

A cerimônia contou com a presença da prefeita eleita Zeide (União Brasil), do atual prefeito Edgar Miranda (PSD) e demais autoridades locais.