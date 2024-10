Vereador Tagner endossa vitória de Caetano e avalia chances na presidência da Câmara após saída de Flávio Matos

Acompanhando a comemoração da vitória de Luiz Caetano (PT) em Camaçari, o vereador mais votado do município, Tagner (PT) endossou a campanha realizada pela oposição ao governo municipal e afirma: “Eu estou muito emocionado porque nós enfrentamos um sistema”.

Eleito com mais de 4.285 votos, Tagner defende que “Nós enfrentamos e derrotamos aqueles que acham que é dono da cidade. O prefeito Elinaldo; o ex-prefeito de Salvador [ACM Neto], que usou da prepotência, da arrogância; o prefeito de Salvador derrotamos um grupo que hoje nós recebemos em Camaçari, todas as lideranças da União Brasil, não para vir fazer política, vieram para comprar voto, para intimidar as pessoas, para ameaçar as pessoas. Todos vocês foram derrotados. O Caetano inicia agora um novo ciclo, um ciclo de desenvolvimento”.

Sobre a expectativa para 2025 e a governabilidade na Câmara, onde a base petista não possui maioria eleita, Tagner ressalta que “O desafio é grande, mas Caetano tem muita vontade”, diz. Com relação ao pleito à presidência da Câmara Municipal de Camaçari, cargo a ser deixado por Flávio Matos ao final de 2024, ele aponta que ainda é cedo para o debate.

“Eu acho que esse debate a gente vai nos próximos dias conversar. Quem decide é a Câmara, são os vereadores, ter uma relação boa com todos os vereadores e a gente vai conversar, vamos ver. Eu sou soldado desse projeto e onde estarei escalado, eu vou jogá-lo. Eu não quero antecipar a eleição, ele é 1º de janeiro”, conclui.