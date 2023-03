Vereadora e namorado morreram por asfixia no Ceará, aponta laudo

As causas das mortes da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte (Cariri Cearense), Yanny Brena (PL), e de seu namorado, Rickson Pinto, foram asfixia. É o que apontam os laudos cadavéricos concluídos nesta segunda-feira, 6, pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O laudo é mais uma das evidências que se somam ao inquérito policial conduzido pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte (Cariri Cearense). A principal linha de investigação do caso é a ocorrência de feminicídio seguido de suicídio.



Até o momento, cerca de 20 pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil, informou a SSPDS. “A SSPDS reforça que a Polícia Civil aguarda receber outros laudos solicitados à Pefoce sobre o local de crime e de imagens de câmeras de segurança, além do laudo de pesquisa de substâncias em amostras de sangue e urina”, afirma nota da pasta.

“A unidade segue realizando diligências e oitivas no intuito de elucidar os fatos. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento”.

Corpo de Yanny Brena tinha sinais de violência

Como mostrado em matéria do O POVO, o corpo de Yanny Brena tinha marcas de violência. As informações foram prestadas por uma fonte ligada à família da vereadora, que acrescentou que o relacionamento entre os dois havia terminado há poucos dias.