Vereadora propõe título de cidadã paulistana à atriz Fernanda Torres

São Paulo — A vereadora Amanda Paschoal (PSol) protocolou,nessa terça-feira (7/1), um projeto de decreto legislativo na Câmara Municipal de São Paulo para conceder o título de cidadã paulistana à atriz Fernanda Torres, em razão de sua conquista histórica como primeira atriz brasileira a ganhar o Globo de Ouro no último domingo (5/1).

O projeto da vereadora prevê a entrega da honraria em sessão solene, previamente convocada especialmente para esse fim, com as despesas por conta de dotações orçamentárias da Casa.

A vereadora cita a contribuição de Torres para o cinema nacional e internacional, além de outros campos artísticos, como justificativa para a honraria, tendo a cidade paulista sido um dos palcos de sua carreira.

“Sendo São Paulo uma cidade na qual Fernanda Torres exerceu parcela significativa de seu trabalho artístico, bem como um local de profunda produção cultural relacionada ao cinema, ao teatro e à literatura, a concessão da honraria de Cidadã Paulistana a esta atriz revela o reconhecimento de todos os munícipes às suas contribuições para a arte de São Paulo e, paralelamente, à identidade de todo o país”, escreveu Amanda Paschoal no projeto.

Torres levou o prêmio de “Melhor Atriz de Filme de Drama” por sua atuação em “Ainda Estou Aqui” (2024), de Walter Salles. A vereadora cita no projeto que o sucesso do filme é “estrondoso”, tendo alcançado, até esse fim de semana, a marca de 3,08 milhões de espectadores apenas no Brasil. O número supera o total alcançado por ” Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund, que acumulou 3,05 milhões de ingressos vendidos. Além disso, o filme angariou cerca de 40 indicações a prêmios nacionais e internacionais de cinema.

Este não é o primeiro prêmio internacional da artista, conforme lembra o texto do projeto. Em 1986, ainda com 20 anos, Torres conquistou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes ao protagonizar o filme “Eu Sei Que Vou Te Amar”, de Arnaldo Jabor, à época um reconhecimento inédito concedido a uma atriz brasileira. No ano anterior, ela levou o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado pela sua interpretação no filme “A Marvada Carne”, de André Klotzel.

Com o novo prêmio, “Torres entrou para o seleto grupo de atrizes que já venceram o Globo de Ouro por trabalhos em filmes de drama

não falados em inglês, rol agora composto por apenas quatro atrizes”, cita o documento.

“Trata-se, portanto, do justo sentimento de apreço não só ao trabalho de Fernanda Torres, mas também do apelo genuíno daqueles que enxergam na arte brasileira uma plataforma de construção da democracia cultural e política que deve pulsar em nossa cidade”, finaliza a psolista.